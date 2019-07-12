В подмосковных лесах опять начал распространяться короед-типограф

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что древесный вредитель короед-типограф вновь появился в регионе. Он причинил значительный ущерб подмосковным лесам в 2010-2011 годах.

Специалисты ФБУ "Рослесозащита" провели феромонный мониторинг. Это способ обнаружения вредителей леса, когда в развешенные ловушки слетаются самцы определенного вида вредителей на запах, имитирующий запах самок этого вида. Промежуточные результаты феромонного надзора подтвердили прогнозы о нарастании численности этого стволового вредителя.

Очаги короеда-типографа возникли в тех лесных насаждениях, где имеются поваленные ветром хвойные деревья. Этому способствовали благоприятные для его развития погодные условия мая-июня 2019 года.

Наибольшее число отловленных жуков зафиксировали в Истринском лесничестве.

В ведомстве отмечают, что пока очаги небольшие, с распространением насекомого можно справиться, избавляясь от поврежденных деревьев.

В 2010 году в Московской области сложилась сложная обстановка из-за природных пожаров, в том числе на торфяниках. В последующие годы в ослабленных пожарами лесах началась эпидемия короеда-типографа. Насекомое уничтожило тысячи гектар подмосковного леса.