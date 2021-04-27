Подмосковные власти обещали рубить лес лишь после общественных слушаний

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Санитарные рубки в лесах Московской области станут возможны только после обсуждения с жителями, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Считаю, что мы здесь должны внести полную ясность. Прежде, чем их осуществлять (санитарные рубки - ИФ), обязательно старосты деревень или неравнодушные жители должны поприсутствовать и задать свои вопросы на общественных слушаниях. Без общественных слушаний рубки мы делать не будем", - сказал Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона.

Ранее сообщалось, что в 2021 году от сухой и пораженной болезнями древесины очистят порядка 5,5 тыс. га лесов.

Летом 2019 года комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что древесный вредитель короед-типограф вновь появился в регионе. Очаги короеда-типографа возникли в тех лесах, где имеются поваленные ветром хвойные деревья.

В 2010 году в Московской области сложилась сложная обстановка из-за природных пожаров, в том числе на торфяниках. В последующие годы в ослабленных пожарами лесах началась эпидемия короеда-типографа. Насекомое причинило значительный ущерб подмосковным лесам в 2010-2011 годах, уничтожив тысячи гектар леса.