Москвичей предупредили, что встреча с кандидатами в гордуму 14 июля будет неразрешенным митингом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье "встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму" об ответственности за участие в несанкционированной акции.

"В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы "встречи с избирателями в центре Москвы", - сказал "Интерфаксу" в пятницу замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

По его словам, это мероприятие "предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно политического характера и подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах".

Он подчеркнул, что организаторы этого собрания не уведомили власти должным образом - не позднее пяти дней до мероприятия - о его проведении и не согласовали место. Таким образом, это будет "попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями", за что организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.

"Обращаем внимание организаторов, что на данный момент имеются согласованные в установленном порядке заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичными целями на 20 и 21 июля", - добавил представитель мэрии.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.

Планируемая встреча

Ранее ряд оппозиционных кандидатов анонсировал на 14 июля в Новопушкинском сквере встречу кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями. В таком формате они намерены выразить требование к Мосгоризбиркому зарегистрировать независимых кандидатов и не отбраковывать их подписи по формальным показателям. Политик Дмитрий Гудков (округ №5) утверждает, что ему заблокировали ряд подписей из-за того, что прописанный в Ульяновске сборщик не указал район города, в котором он прописан. Гудков, а также Сергей Митрохин (43 округ), Любовь Соболь (43), Александр Соловьев (3), Юлия Галямина (9), Илья Яшин (45) жаловались на то, что их не допускают к проверке своих подписей на этапе сверки с системой ГАС "Выборы", хотя по закону они имеют на это право. По их словам, о начале проверки подписей конкурентов они не были уведомлены - все они были проверены гораздо раньше и быстрее.

Юлия Галямина (9 округ, самовыдвижение), сказала "Интерфаксу", что отменять мероприятие кандидаты не намерены. "Все независимые кандидаты встречаются со своими избирателями 14 июля в 14:00. 31 статью Конституции никто не отменял".

"Я думаю, что придет очень много людей, и мэрия одумается, как это было с маршем материнского гнева, и обеспечит нам безопасность. Сейчас в каких-то силовых вариантах никто не заинтересован, люди очень сильно возмущены тем, что происходит с их голосами. У мэрии есть возможность эту акцию пресечь: зарегистрировать завтра всех независимых кандидатов", - сказала Галямина.