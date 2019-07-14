Поиск

Зампред ЦИК заявил об отсутствии аргументов у организаторов акции в центре Москвы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в комиссию не поступали жалобы от кандидатов в Мосгордуму, поэтому претензий к Мосгоризбиркому у ЦИКа нет.

"От кандидатов в Мосгордуму официальных жалоб в ЦИК я не видел. Были некие обращения, но не жалобы. Обращения, в которых нет ни аргументов, ни сути, а некий призыв: хочу быть депутатом и почему вы не даете мне мандат чуть ли ни сразу без голосования", - сказал Булаев "Интерфаксу".

В воскресенье в Новопушкинском сквере пройдет массовая встреча нескольких независимых кандидатов с избирателями, на которой они намерены потребовать регистрации. Мэрия Москвы считает акцию несанкционированным митингом.

"Я не комментирую незаконные действия. Когда люди не обращаются ни в суд, ни в вышестоящую комиссию, а предлагают решать вопрос на улице, это значит, что они предпочитают решать вопрос вне рамок закона. Я могу им только посочувствовать, видимо, у них нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту", - резюмировал Булаев.

Ранее Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Александр Соколов, Любовь Соболь и Дмитрий Булыкин, планирующие принять участие в выборах в Мосгордуму, заявили, что при проверке их подписей рабочая группа избиркома обнаружила превышение максимально допустимого процента брака.

Москва ЦИК РФ

Новости по теме

Новости

Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

В подписях футболиста Булыкина обнаружили больше допустимого процента брака

Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет начинаться от Пречистенской набережной

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Мосгорсуд встал на сторону ЦОДД в споре вокруг установки уменьшенных знаков на дорогах

Мосгорсуд встал на сторону ЦОДД в споре вокруг установки уменьшенных знаков на дорогах

Участок "красной" ветки московского метро закрыли на восемь дней

В подписях Яшина нашли больше максимально допустимого процента брака

Пожар в Госархиве литературы потушили

Пожар в Госархиве литературы потушили

CИЗО "Бутырка" отметит 250-летний юбилей переполненным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');