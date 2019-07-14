Зампред ЦИК заявил об отсутствии аргументов у организаторов акции в центре Москвы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в комиссию не поступали жалобы от кандидатов в Мосгордуму, поэтому претензий к Мосгоризбиркому у ЦИКа нет.

"От кандидатов в Мосгордуму официальных жалоб в ЦИК я не видел. Были некие обращения, но не жалобы. Обращения, в которых нет ни аргументов, ни сути, а некий призыв: хочу быть депутатом и почему вы не даете мне мандат чуть ли ни сразу без голосования", - сказал Булаев "Интерфаксу".

В воскресенье в Новопушкинском сквере пройдет массовая встреча нескольких независимых кандидатов с избирателями, на которой они намерены потребовать регистрации. Мэрия Москвы считает акцию несанкционированным митингом.

"Я не комментирую незаконные действия. Когда люди не обращаются ни в суд, ни в вышестоящую комиссию, а предлагают решать вопрос на улице, это значит, что они предпочитают решать вопрос вне рамок закона. Я могу им только посочувствовать, видимо, у них нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту", - резюмировал Булаев.

Ранее Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Александр Соколов, Любовь Соболь и Дмитрий Булыкин, планирующие принять участие в выборах в Мосгордуму, заявили, что при проверке их подписей рабочая группа избиркома обнаружила превышение максимально допустимого процента брака.