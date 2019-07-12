В подписях Яшина нашли больше максимально допустимого процента брака

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава муниципального округа Красносельский и кандидат в депутаты Мосгордумы от 45-го округа Илья Яшин объявил, что рабочая группа избиркома нашла в его подписях 11,4% брака при максимально допустимых 10% (562 при максимально допустимом браке в 429).

"Отказа в регистрации пока не было, решение будет принято в понедельник, сейчас юристы моего штаба готовят возражения на все забракованные подписи, я имею право обжаловать их на заседании комиссии", - сообщил Яшин "Интерфаксу" в пятницу.

Он заявил, что большая часть подписей забракована с помощью базы МВД, которая установила некорректные данные избирателей. В то же, по словам Яшина, "возможности контролировать проверку по этой базе не дали, все сделано тайно". Кроме того, "часть забракована графологами, которые посчитали, что сборщик ставил дату внесения подписей за избирателя", - сообщил Яшин на своей странице в фейсбуке.