В подписях Гудкова и Соловьева нашли больше допустимого процента брака

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Александра Соловьева рабочая группа избиркома обнаружила превышение максимально допустимого процента брака, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе команды Гудкова.

"У меня насчитали 18,4% недействительных подписей. 1073 подписи (тут все сборщики, у кого не указан район). Александр Соловьев - 2400 недействительных подписей. 1600 - по ГАС "Выборы", - сказал Гудков, которого цитирует его пресс-служба.

По закону допускается не более 10% брака среди всех собранных собранных подписей.

Решение о регистрации кандидатов комиссия будет принимать в понедельник на основании выводов рабочей группы.

Ранее сегодня другой оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы от 45-го округа Илья Яшин также сообщил, что рабочая группа избиркома нашла в его подписях 11,4% брака.