Движение в центре Москвы ограничат 13-14 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Существенные транспортные ограничения вводятся в центре столицы в субботу и воскресенье из-за празднования Дня московского транспорта, проведения ночного забега и ночного велофестиваля, сообщает в четверг сайт мэрии Москвы.

Движение транспорта будет ограничено на Цветном бульваре и Трубной площади - с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля и с 18:00 13 июля до 09:00 14 июля, говорится в сообщении.

Для автомобилистов полностью закроют проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца (с 20:00 12 июля до 09:00 14 июля), Чистопрудный бульвар (с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля) и Продольный проезд (с 00:01 до 20:00 13 июля).

Для проведения ночного забега перекрывать движение в Москве начнут 13 июля с 21:30, предупреждают в мэрии.

До 23:00 нельзя будет проехать по аллее Славы, а до 23:30 - по улице Лужники.

С 22:00 до 00:40 перекрывается Лужнецкая набережная, с 22:00 до 00:15 - Фрунзенская набережная.

С 13:00 13 июля до 01:00 14 июля для проведения ночного велофестиваля будет перекрыта площадь Васильевский Спуск.

13 июля с 19:00 до 23:59 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной от ее пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск.

В этот же период перекроют Москворецкую набережную от ее пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом.

С 19:00 13 июля до окончания мероприятия будут закрыты для движения Москворецкий мост, проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, а также улицы Варварка и Москворецкая.

С 21:45 до окончания мероприятия водители не смогут проехать по Боровицкой площади, Моховой улице и улице Охотный Ряд. В это же время перекроют Театральный и Китайгородский проезды, Старую и Новую площади и Москворецкую набережную.

С 22:10 и до окончания велопробега закроют Устьинскую набережную и Устьинский проезд, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары, Олимпийский проспект, улицу Дурова и Суворовскую площадь.

Кроме того, с 13:00 до 19:00 13 июля будет ограничено движение по двум сторонам Кремлевской набережной в сторону Москворецкой набережной.

В мэрии просят водителей быть внимательнее и заранее планировать маршрут.