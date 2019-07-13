Участок "красной" ветки московского метро закрыли на восемь дней

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 13 по 20 июля для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Комунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В эти дни движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". В обычном режиме линия возобновит работу с открытием метро 21 июля. Временные ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, во время закрытия строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне Большой кольцевой.

При этом пассажиров закрытых станций просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Кроме того, в этом время будут работать 170 автобусов на компенсационных автобусных маршрутах КМ1 (между станциями "Университет" и "Саларьево" с остановками у закрытых станций) и КМ2 (между "Саларьево" и "Коммунарка").

Автобусы будут следовать с 5:10 утра до 2:00 ночи.

В Центре организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что для приоритетного проезда компенсационных автобусов с 13 по 21 июля в ежедневном режиме будут работать выделенные полосы на проспекте Вернадского, части Ленинского проспекта, Киевского шоссе и дороги Солнцево-Бутово-Видное. При этом выезд такси на эти полосы будет запрещен.

Кроме того, вдоль трассы прохождения автобусов будут временно ограничены ряд съездов и выездов, в некоторых местах запретят парковку.

Как ожидается, открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тыс. человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Кроме того, улучшится экологическая ситуация в районах благодаря уменьшению количества автомобилей на Аминьевском шоссе, улице Удальцова, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского.