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Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Небольшие дожди возможны в выходные дни в столице, температура воздуха пока останется ниже июльских значений, сообщил портал "Метеоновости" в субботу.

По его данным, в середине недели на "подмогу" столичному лету придет южный циклон. Он сформируется под высотной ложбиной над Черным морем, которое в этом июле отличается необычной высокой температурой воды.

По прогнозу синоптиков, такие условия придадут дополнительную мощность вихрю, который затем двинется вглубь европейской территории.

Как поясняют "Метеоновости", некоторые модели прогнозируют траекторию его перемещения практически через столичный регион, что грозит сильными дождями. Как показывают расчеты, за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков, отмечает портал.

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.

Синоптики ожидают, что благодаря южному циклону июль в Москве выйдет на норму и по температуре, и по количеству осадков.

По официальному прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается 20-22, во вторник - 21-23, в среду и четверг - до 24 градусов. Гроза возможна в среду.

Москва

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