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В Москве в ближайшие часы пройдет гроза и град

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр предупреждает жителей Московского региона о приближении грозы с сильными ливнями и местами с градом.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 18 июля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

На территории Подмосковья возможно выпадение града.

Сильные осадки уже идут в Смоленской области, под Великим Новгородом и Псковом. В течение ближайшего времени дожди накроют Московскую область и подойдут к столице.

Осадки в Москве ожидаются и в пятницу. На выходных в большинстве регионов Центрального федерального округа также будет ветрено и облачно.

Москва

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