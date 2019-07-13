Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

"Главное требование: прекратить попытки рейдерского захвата Совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин. Мы также требуем не заниматься политическими преследованиями", - сказал "Интерфаксу" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

По его словам, на митинг собрались практически все левые силы: КПРФ, "Левый фронт", Народно-патриотический союз и комсомол, приехала также большая делегация Совхоза имени Ленина вместе с самим Грудининым.

Задержаний на акции не было.

17 июня Мособлсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции, по которому бывшая супруга Грудинина получила две трети совместного имущества.