Павел Грудинин зарегистрирован кандидатом в депутаты

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Директор "Совхоза имени Ленина", бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Ленинского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщила председатель районного терризбиркома Вера Маркина.

Из 322 выдвиженцев в совет были зарегистрированы 268, уточнила она. От парламентских партий зарегистрированы 103 кандидата, в том числе по 30 от единороссов и коммунистов, 29 - от ЛДПР, 14 - от "Справедливой России". Два выдвиженца от "Партии роста" снялись с выборов, 52 кандидатам в регистрации отказали.

В выборах также примут участие кандидаты от "Яблока", "Партии пенсионеров за социальную справедливость", "Казачьей партии Российской Федерации", "Коммунистов России", "Партии Роста", "Патриотов России".

Выборы в Ленинский совет пройдут 22 декабря по мажоритарной избирательной системе.

На президентских выборах 18 марта 2018 года Грудинин занял второе место, набрав почти 12% голосов. На первом месте оказался Владимир Путин с более чем 76,5%.

В сентябре 2017 года Грудинин был избран председателем совета депутатов подмосковного города Видное. 14 февраля 2019 года Совет депутатов Видного снял Грудинина с должности председателя, а 26 февраля досрочно прекратил его депутатские полномочия.

Весной 2019 года политик претендовал на место депутата Госдумы, ставшее вакантным после смерти коммуниста, нобелевского лауреата Жореса Алферова. ЦИК отказал ему в этом праве, объяснив, что на момент регистрации на выборах у него были не закрыты счета за границей. Отказ избиркома подтвердили суды.