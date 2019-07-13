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Согласованные митинги пройдут 20 и 21 июля в связи с выборами в Мосгордуму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы согласовало запланированные на выходные 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму, сообщил "Интерфаксу" Василий Олейник - первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В частности, по его словам, санкционирована акция организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В., которая пройдет 20 июля с 14:00 до 16:00 с количеством участников до 15 тысяч человек.

На той же площадке 21 июля с 14:00 до 16:30 состоится митинг с количеством участников до 10 тысяч человек, организованный Федоровым Г.В., Кагарлицким Б.Ю. и Жуковским В.С.

Москва Мосгордума

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