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Движение в центре Москвы в субботу ограничат из-за митинга

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В субботу в центре Москвы ограничат движение из-за митинга в поддержку независимых кандидатов, согласованного со столичными властями, сообщили в четверг в Центре организации дорожного движения.

Ограничение будет действовать на проспекте академика Сахарова в районе дома 9 с 4.00 до 8.00. Особенности - занятие одной полосы в каждом направлении. С 8.00 до 18.00 будет полностью перекрыт проспект Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

С 8.00 до 18.00 будет перекрыт участок улицы Маши Порываевой, от Каланчевской улицы до Докучаева переулка.

Москва

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