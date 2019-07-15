В новое здание Третьяковки вызвали полицию из-за найденных гильз

В полиции предположили, что гильзы хранили сборщики цветного металла

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В подвале бывшего здания Центрального дома художника на Крымском валу нашли стреляные гильзы. Их нашли сотрудники Третьяковской галереи при расчистке мусора. Они вызвали полицию, сообщили в пресс-службе галереи.

Полицейские на месте провели экспертизу найденных гильз и предположили, что их собирали и складировали в подвалах ЦДХ для сдачи в пункты приема цветного металла.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники охраны нашли в подвале здания около 10 килограммов гильз в мешке.

Центральный дом художника (ЦДХ) передал здание на Крымском Валу Третьяковской галерее 1 апреля 2019 года.