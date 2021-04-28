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Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Проект реконструкции Новой Третьяковки на Крымском Валу, подготовленный нидерландским архитектором Ремом Колхасом полностью готов и ждет финансирования для старта работ, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Ранее предполагалось, что реконструкция завершится в 2026 году, напомнил он.

"Подготовлен интересный проект реконструкции комплекса на Крымском валу для Третьяковской галереи. Говорить о точных сроках проведения работ невозможно. Проект не финансируется целевым образом из федерального бюджета, поэтому идет сбор средств через различные фонды и попечителей", - сказал он на publictalk на тему "Изменение архитектурного облика Москвы".

Проект предусматривает изменение фасадов и небольшую перепланировку внутри, отметил Кузнецов.

"Для музейных целей появятся небольшие новые объемы, но это очень тактичное вмешательство и о масштабном строительстве говорить не приходится", - добавил он.

Здание на Крымском валу полностью перешло к Третьяковской галерее весной 2019 года, ранее она делила его с Центральным домом художника. В августе 2019 года гендиректор музея Зельфира Трегулова говорила, что здание закроют на реконструкцию, предположительно с с 2023 по 2027 или 2028 год.

Третьяковская галерея Крымский вал Москва Сергей Кузнецов Рем Колхас

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