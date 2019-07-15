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Правозащитников задержали на Красной площади за пикет в годовщину убийства Эстемировой

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правозащитников центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину и Александра Черкасова задержали на Красной площади из-за возможного нарушения закона о проведении митингов, сообщили в "Мемориале".

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"Они сейчас в отделении, ждут, будут ли на них оформлять протокол", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала" в понедельник.

Там пояснили, что правозащитники стояли в одиночном пикете на Красной площади. Причем в полиции могли решить, что они стоят ближе друг к другу, чем разрешено в законе, регулирующем одиночное пикетирование.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова, также была задержана журналист издания Елена Милашина. По словам Прусенковой, пока к задержанным не пускают адвокатов, скорее всего, будет составлен протокол об административном правонарушении

Правозащитники вышли с одиночными пикетами в память о заместителе главы отделения "Мемориала" в Чечне Наталье Эстемировой, которая была убита 10 лет назад.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением задержания правозащитников от правоохранительных органов.

Мемориал

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