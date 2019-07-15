Правозащитнице Ганнушкиной выписали протокол о повторном нарушении на пикете

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правозащитнице Светлане Ганнушкиной, задержанной на Красной площади на акции в память об убийстве 10 лет назад Натальи Эстемировой, выписан протокол о повторном нарушении правил проведения одиночного пикета, сообщили в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".

"Ганнушкиной выписали протокол о повторном нарушении правил проведения одиночного пикета, хотя предыдущее нарушение произошло больше года назад. А Черкасов пока ждёет в отделении", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала" в понедельник.

Ранее в понедельник на Красной площади были задержаны Ганнушкина, председатель совета "Мемориала" Александр Черкасов и журналист "Новой газеты" Елена Милашина. Они проводили одиночные пикеты в память о заместителе главы отделения "Мемориала" в Чечне Наталье Эстемировой, которая была убита 10 лет назад. По данным "Мемориала", в полиции могли решить, что они стояли ближе друг к другу, чем разрешено в законе, регулирующем одиночное пикетирование.

По словам пресс-секретаря "Новой газеты" Надежды Прусенковой, пока к задержанным не пускают адвокатов.

Найти и наказать виновных в убийстве Эстемировой ранее призвали 11 международных и российских правозащитных организаций.