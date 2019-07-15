Поиск

Правозащитнице Ганнушкиной выписали протокол о повторном нарушении на пикете

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правозащитнице Светлане Ганнушкиной, задержанной на Красной площади на акции в память об убийстве 10 лет назад Натальи Эстемировой, выписан протокол о повторном нарушении правил проведения одиночного пикета, сообщили в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".

"Ганнушкиной выписали протокол о повторном нарушении правил проведения одиночного пикета, хотя предыдущее нарушение произошло больше года назад. А Черкасов пока ждёет в отделении", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала" в понедельник.

Ранее в понедельник на Красной площади были задержаны Ганнушкина, председатель совета "Мемориала" Александр Черкасов и журналист "Новой газеты" Елена Милашина. Они проводили одиночные пикеты в память о заместителе главы отделения "Мемориала" в Чечне Наталье Эстемировой, которая была убита 10 лет назад. По данным "Мемориала", в полиции могли решить, что они стояли ближе друг к другу, чем разрешено в законе, регулирующем одиночное пикетирование.

По словам пресс-секретаря "Новой газеты" Надежды Прусенковой, пока к задержанным не пускают адвокатов.

Найти и наказать виновных в убийстве Эстемировой ранее призвали 11 международных и российских правозащитных организаций.

Москва Мемориал Наталья Эстемирова Светлана Ганнушкина

Новости по теме

Новости

"Вор в законе" Шишканов арестован на два месяца

Избитой ингушской девочке ампутируют руку через неделю

Владельца "Нового потока" заподозрили в хищении 1,8 млрд руб. у Сбербанка

Конфликт в Керченском проливе

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

В Госдуме сообщили о готовности двигаться к снятию ограничений с Грузии

Фигуристка Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля без прав

Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка

Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка

Руководителя спецподразделения ФСБ "Альфа" уволили

Мосгоризбирком предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты

Мосгоризбирком предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');