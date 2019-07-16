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Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Люди заразились сальмонеллезом, купив продукцию бренда Healthy food

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве начали эпидемиологическое расследование после того, как около 30 офисных работников из разных столичных бизнес-центров заболели, съев еду из вендинговых автоматов бренда Healthy food; об этом во вторник сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары. Все заболевшие - взрослые. Случаи заражения зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.

Предварительный диагноз госпитализированных - сальмонеллез.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции из автоматов Healthy food, размещенных в бизнес-центрах для сотрудников офисов.

Роспотребнадзор проверил цех по производству продукции (ООО "Хэлфи Фуд Продакшен") на юго-востоке столицы и нашел там многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Цех опечатали и взяли образцы сырья и смывы с оборудования для анализов.

Кроме того, закрыты 15 вендинговых автоматов, реализующих продукцию под брендом Healthy food, в офисах и одном фитнес-центре в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах.

Также опечатано кафе Healthy food ООО "Горшочек, вари" в ТЦ Афимолл Сити.

Москва

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