Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Люди заразились сальмонеллезом, купив продукцию бренда Healthy food

Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве начали эпидемиологическое расследование после того, как около 30 офисных работников из разных столичных бизнес-центров заболели, съев еду из вендинговых автоматов бренда Healthy food; об этом во вторник сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары. Все заболевшие - взрослые. Случаи заражения зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.

Предварительный диагноз госпитализированных - сальмонеллез.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции из автоматов Healthy food, размещенных в бизнес-центрах для сотрудников офисов.

Роспотребнадзор проверил цех по производству продукции (ООО "Хэлфи Фуд Продакшен") на юго-востоке столицы и нашел там многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Цех опечатали и взяли образцы сырья и смывы с оборудования для анализов.

Кроме того, закрыты 15 вендинговых автоматов, реализующих продукцию под брендом Healthy food, в офисах и одном фитнес-центре в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах.

Также опечатано кафе Healthy food ООО "Горшочек, вари" в ТЦ Афимолл Сити.