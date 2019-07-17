В Москве еще не выписали больше 20 отравившихся едой из вендинговых автоматов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По данным на утро среды, в московских больницах остается 21 пострадавший из-за отравления некачественной едой, купленной в вендинговых автоматах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное и средней тяжести. У всех диагноз - сальмонеллез", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что всего в городе было зарегистрировано 30 обращений, связанных с отравлением едой в офисных и торговых центрах.

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование массовых случаев острой кишечной инфекции среди офисных сотрудников в шести административных округах по 20 адресам.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина во вторник сообщила журналистам, что всего в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция неуточненной этиологии" поступило 23 человека, двое из них были выписаны.

Пострадавшие связывают свое заболевание с едой из автоматов Healthy Food, расположенных в бизнес-центрах.