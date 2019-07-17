Поиск

В Москве еще не выписали больше 20 отравившихся едой из вендинговых автоматов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По данным на утро среды, в московских больницах остается 21 пострадавший из-за отравления некачественной едой, купленной в вендинговых автоматах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное и средней тяжести. У всех диагноз - сальмонеллез", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что всего в городе было зарегистрировано 30 обращений, связанных с отравлением едой в офисных и торговых центрах.

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование массовых случаев острой кишечной инфекции среди офисных сотрудников в шести административных округах по 20 адресам.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина во вторник сообщила журналистам, что всего в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция неуточненной этиологии" поступило 23 человека, двое из них были выписаны.

Пострадавшие связывают свое заболевание с едой из автоматов Healthy Food, расположенных в бизнес-центрах.

Москва

Новости по теме

Новости

Юрист Соболь и музыкант Паук официально сняты с выборов в Мосгордуму

Юрист Соболь и музыкант Паук официально сняты с выборов в Мосгордуму

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Двое задержанных на воскресной акции в Москве обвинили полицейских в побоях

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

На криминальной "сходке" в Люберцах были задержаны 32 человека

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли трассу А108

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');