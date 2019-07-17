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Программистам предложили проверить на прочность систему электронного голосования в Мосгордуму

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Начиная со среды все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Для этого создан отдельный тестовый контур, полностью воспроизводящий систему, в которой будут работать пользователи 8 сентября, когда пройдет электронное голосование в Мосгордуму", - говорится в сообщении.

Участникам тестирования необходимо принять оферту, заполнив заявление с сайта mos.ru и отправив его на электронную почту. В ответ пользователь получит логин и пароль для доступа к тестированию.

Предполагается, что такое тестирование позволит выявить уязвимые места в системе электронного голосования, проверить защиту портала mos.ru, где пройдет электронное голосование в трех округах, и серверов от DDoS-атак.

Москва

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