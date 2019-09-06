Собянин предсказал спад явки в случае полного перехода на электронное голосование на выборах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Полный переход на дистанционное электронное голосование сделает выборы непопулярными, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Он высказал это мнение на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов".

Он отметил продолжающийся спад явки во всем мире, несмотря на совершенствование технологий и повышение прозрачности выборного процесса.

"Особенно это касается местных выборов, где явка падает до 15%. Это означает, что мы избираем политиков, руководителей меньшинством населения, и это вызов. Какие бы технологии не придумали, человеку все равно сегодня необходимо прийти на избирательный участок", - сказал мэр.

По словам Собянина, попытки перевести голосование на электронное делались во многих странах, но большинство из них отказались от этого после экспериментов. Эстонию он назвал единичным примером страны, где такой способ "прижился".

Вместе с тем мэр поддержал эксперименты в выборной процедуре.

8 сентября на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование в трех избирательных округах. Это Зеленоград, 10-й округ, куда попали Бибирево, Лианозово и Северный и 30-й округ - Чертаново Центральное и Южное. Их выбрали в результате голосования на портале "Активный гражданин". По словам главы общественного штаба по контролю за выборами Алексея Венедиктова, на 5 сентября на электронное голосование записались более 12 тысяч избирателей.