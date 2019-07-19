Резервный борт авиакомпании "Нордвинд" вылетел из Москвы в Ереван

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Резервный борт авиакомпании "Северный ветер" ("Нордвинд") после задержки рейса в Шереметьево из-за задымления в салоне самолета вылетел в Ереван.

"N4477 - отправлен в 05:19", - свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По информации аэропорта "Шереметьево", на борту было зарегистрировано задымление. В связи с этим пилот принял решение эвакуировать пассажиров по надувным трапам. Борт покинули 173 пассажира и шесть членов экипажа. Во время эвакуации восемь человек получили травмы, двое из них госпитализированы.