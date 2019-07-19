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Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

В салоне самолета сработал датчик задымления

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Когда самолет готовился к вылету и уже находился на полосе в кабине сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать взлет и эвакуировать пассажиров в аварийном режиме", – сказал источник.

Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.

Москва Шереметьево

Новости

Три человека получили травмы при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

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