Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

В салоне самолета сработал датчик задымления

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Когда самолет готовился к вылету и уже находился на полосе в кабине сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать взлет и эвакуировать пассажиров в аварийном режиме", – сказал источник.

Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.