Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 75 тысяч человек поклонились мощам святых Петра и Февронии, которые с 14 по 21 июля пребывали в храме Христа Спасителя, сообщили журналистам в воскресенье в патриаршей пресс-службе.
Святыня была доставлена по благословению патриарха Кирилла из Мурома в Москву.
Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.
Согласно древнерусской летописи, Феврония была дочерью бортника из рязанской деревни. Она излечила муромского князя Петра, после чего они поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.
Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. С 2008 года этот день является государственным праздником - отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.