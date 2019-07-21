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Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии
Очередь к мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 75 тысяч человек поклонились мощам святых Петра и Февронии, которые с 14 по 21 июля пребывали в храме Христа Спасителя, сообщили журналистам в воскресенье в патриаршей пресс-службе.

Святыня была доставлена по благословению патриарха Кирилла из Мурома в Москву.

Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.

Согласно древнерусской летописи, Феврония была дочерью бортника из рязанской деревни. Она излечила муромского князя Петра, после чего они поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. С 2008 года этот день является государственным праздником - отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.

Москва храм Христа Спасителя

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