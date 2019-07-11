В Москву привезут мощи Петра и Февронии
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение недели, с 14 по 21 июля. Паломники смогут поклониться ей с 15 июля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие во встрече мощей и праздничном молебне в храме Христа Спасителя.
Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, и считает их брак образцом христианского супружества.
Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Ныне мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается в России как государственный праздник - Всероссийский день любви, семьи и верности.