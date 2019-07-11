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В Москву привезут мощи Петра и Февронии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.

Святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение недели, с 14 по 21 июля. Паломники смогут поклониться ей с 15 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие во встрече мощей и праздничном молебне в храме Христа Спасителя.

Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, и считает их брак образцом христианского супружества.

Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Ныне мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается в России как государственный праздник - Всероссийский день любви, семьи и верности.

патриарх Кирилл

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