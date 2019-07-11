В Москву привезут мощи Петра и Февронии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.

Святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение недели, с 14 по 21 июля. Паломники смогут поклониться ей с 15 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие во встрече мощей и праздничном молебне в храме Христа Спасителя.