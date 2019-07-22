В Москве завели дело о похищении прохожего, снявшего на телефон чужой Porsche

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве завели дело о похищении случайного прохожего, который снял на телефон опасное вождение Porsche Cayennе; об этом в понедельник рассказал в столичном главке СК.

Рано утром в воскресенье двое мужчин, ехавших в Porsche, заметили на улице незнакомца, который снимал их машину на телефон. Выскочив из автомобиля, они избили мужчину, силой затолкали его в багажник и скрылись.

Позже заложника освободили полицейские, его похитителей задержали. Им предъявлено обвинение в похищении человека.