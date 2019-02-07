Законопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит штрафовать водителей за нарушение ПДД на основании видео, снятых "народными инспекторами" - добровольцами, зарегистрированными в специальной государственной системе.

Законопроект предусматривает, что постановление об административных наказаниях за ряд нарушений ПДД может быть вынесено без составления протокола - в случае, если их зафиксировали очевидцы. Граждане смогут снимать на видео и фотографировать правонарушения на свои смартфоны со специальной программой.

Законопроект предлагает таким образом упростить процедуры привлечения к административной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 12.10 (Нарушение правил движения через железнодорожные пути), частями 1 и 3 статьи 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), частью 2 статьи 12.13 (Нарушение правил проезда перекрестков), частями 2 и 3 статьи 12.14 (Нарушение правил маневрирования), частями 4 и 5 статьи 12.15 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), частями 1-5 статьи 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), частями 1.1 и 1.2 статьи 12.17 (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами), статьей 12.18 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), статьей 12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) КоАП, говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что опыт "народных инспекторов" был применен в Москве и Татарстане. В 2016 году таких обращений было рассмотрено 126 тысяч, за 8 месяцев 2017 года - 111 тысяч (прирост на 14,5 %), говорится в записке.

Реализация законопроекта потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей.