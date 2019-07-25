Упомянутая в "Мастере и Маргарите" усадьба Голицыных выставлена на торги

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АО "Красная Звезда" выставило комплекс типографских зданий в центре Москвы на аукцион по продаже недвижимого имущества в электронной форме, говорится в сообщении организатора проведения аукциона электронной площадки РТС-Тендер.

В нем отмечается, что объектом продажи стали земельный участок размером 1646 кв. м. и расположенные на нем четыре нежилые здания с общей площадью 3995,6 кв. м по адресу Староваганьковский пер., д. 17.

Выставленный на торги объект имеет богатую историю. Изначально участок относился к усадьбе дворян Аладьиных. Во второй половине XVIII века ее владельцами стали князья Голицыны. В 1876 года усадьба была перестроена московским купцом Пашковым. С 1883 году в усадьбе жил Н.И. Пастухов - владелец популярной в то время газеты "Московский листок", там же размещалась и типография, говорится в сообщении.

"Московский листок" продолжали выпускать вплоть до 1918 года, а затем его прикрыли за контрреволюционную пропаганду. Вскоре здесь начала работать "Красная газета", которую сменила газета "Беднота".

Бывшая усадьба Голицыных по Староваганьковскому переулку, 17 упоминается в романе "Мастер и Маргарита". Здесь Михаил Булгаков разместил охочих до кружков служащих, которые под влиянием свиты Воланда начали распевать без перерыва "Славное море, священный Байкал".

Предыдущим владельцем объекта было ФГУП "12 Центральная типография министерства обороны Российской Федерации".

Сама процедура аукциона будет проходить 29 августа. Прием заявок от участников осуществляется до 27 августа. Уже заявлена начальная цена продажи - 840 млн рублей с учетом НДС и обязательным задатком от участников в 10 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 5 млн рублей.