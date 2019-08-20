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Реставраторы нашли следы наличников и лопатки под штукатуркой усадьбы Голицыных в Кривоколенном

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В ходе реставрации усадьбы Голицыных в Басманном районе Москвы под слоем штукатурки на одном из фасадов были найдены следы декора, которому не менее 300 лет - стесанные наличники на окнах и лопатки. Об этом заявили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Речь идет о северо-восточном флигеле усадьбы XVII-XVIII века по адресу Кривоколенный переулок, дом 10. Найденные элементы декора позволяют датировать здание более ранним периодом.

Теперь реставрация фасадов здания приостановлена для корректировки проекта. В предмет охраны памятника включат обнаруженные элементы.

Мосгорнаследие Москва Басманны район Голицыны

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