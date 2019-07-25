Любовь Соболь отказалась брать предупреждение о незаконности митинга у мэрии Москвы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полицейские пытались передать предупреждение прокурора юристу Любови Соболь, получившей отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, насчет незаконности планируемого митинга.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в Мосгоризбирком пришли полицейские, которые попытались передать предупреждение прокурора Любови Соболь и Елене Русаковой. Обе отказались подписывать предупреждение, сославшись на то, что сотрудники полиции не уполномочены его выдавать.

Представитель ОВД по ЦАО сообщил, что прокуратура округа провела проверку по исполнению требований законодательства при проведении митингов и предостерегла об административной и уголовной ответственности в случае нарушения требований закона.

По его словам, это предупреждение относится к информации о митинге 27 июля, который должен состояться на Тверской улице у здания правительства Москвы.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", начало заседания Мосгоризбиркома, на котором планировалось рассмотреть жалобы нескольких кандидатов в депутаты Мосгордумы на отказ в регистрации, было сорвано Любовью Соболь. В начале заседания МГИК она подошла к председателю комиссии Валентину Горбунову и потребовала зарегистрировать ее кандидатом, на что Горбунов предложил ей подать все ее возражения в приемную избиркома.

Соболь не согласилась, и Горбунов напомнил, что подобные помехи работе избирательной комиссии попадают под статью УК. "Вы хотите провокацию, чтобы мы вызвали сотрудников полиции. Не дождетесь", - сказал он Соболь.

Вскоре члены Мосгоризбиркома удалились из зала заседаний в другое помещение, где и продолжили рассмотрение жалоб. Из-за ограниченной площади этого помещения представители СМИ туда не попали.