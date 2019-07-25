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Любовь Соболь отказалась брать предупреждение о незаконности митинга у мэрии Москвы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полицейские пытались передать предупреждение прокурора юристу Любови Соболь, получившей отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, насчет незаконности планируемого митинга.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в Мосгоризбирком пришли полицейские, которые попытались передать предупреждение прокурора Любови Соболь и Елене Русаковой. Обе отказались подписывать предупреждение, сославшись на то, что сотрудники полиции не уполномочены его выдавать.

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Представитель ОВД по ЦАО сообщил, что прокуратура округа провела проверку по исполнению требований законодательства при проведении митингов и предостерегла об административной и уголовной ответственности в случае нарушения требований закона.

По его словам, это предупреждение относится к информации о митинге 27 июля, который должен состояться на Тверской улице у здания правительства Москвы.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", начало заседания Мосгоризбиркома, на котором планировалось рассмотреть жалобы нескольких кандидатов в депутаты Мосгордумы на отказ в регистрации, было сорвано Любовью Соболь. В начале заседания МГИК она подошла к председателю комиссии Валентину Горбунову и потребовала зарегистрировать ее кандидатом, на что Горбунов предложил ей подать все ее возражения в приемную избиркома.

Соболь не согласилась, и Горбунов напомнил, что подобные помехи работе избирательной комиссии попадают под статью УК. "Вы хотите провокацию, чтобы мы вызвали сотрудников полиции. Не дождетесь", - сказал он Соболь.

Вскоре члены Мосгоризбиркома удалились из зала заседаний в другое помещение, где и продолжили рассмотрение жалоб. Из-за ограниченной площади этого помещения представители СМИ туда не попали.

Любовь Соболь Москва

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