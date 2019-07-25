Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком (МГИК) на заседании в четверг официально отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

МГИК не удовлетворил жалобу политика на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома также рекомендовала оставить жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом без удовлетворения.

Члены избиркома рассматривают жалобы в отсутствие представителей СМИ. В начале заседания комиссии незарегистрированный кандидат Любовь Соболь потребовала от главы МГИК Валентина Горбунова зарегистрировать ее. В связи с этим рассмотрение жалоб пришлось перенести в другое, ограниченное по площади помещение.

После рассмотрения жалобы на заседании рабочей группы МГИК в четверг утром Соболь отказалась покидать здание избиркома, заявив, что в нем продолжит голодовку.