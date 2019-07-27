Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Общественный порядок в случае несанкционированных акций в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законодательством, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

"Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей", - написал Собянин в твитере.

По его мнению, любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке.

"Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - добавил мэр.

Ранее столичная полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы в субботу.

"Информируем, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка", - сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

В пресс-службе напомнили, что организаторам акции были вручены письменные предостережения о недопустимости указанных действий.

"Несмотря на предупреждения, в сети Интернет и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции", - подчеркнули в ведомстве.

Московская полиция напоминает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие - незаконно.

"Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем. Напоминаем об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них", - заявили в полиции.