Поиск

В ФБК Навального сообщили об обыске в фонде

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в Москве и в московский штаб оппозиционера Ильи Яшина.

"В ФБК пришел следственный комитет", - написал глава ФБК Иван Жданов в твиттере.

Сотрудники следственных органов вручили представителям фонда постановление о проведении обыска в связи с возбуждением уголовного дела по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму.

МоскваСК возбудил уголовное дело из-за митинга у МосгоризбиркомаСК возбудил уголовное дело из-за митинга у МосгоризбиркомаЧитать подробнее

Полицейские также пришли с обыском в московский штаб оппозиционера Ильи Яшина. "Я узнал от арендодателя, у которого мы снимаем помещение, что приехали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Предъявили постановление на обыск и пытаются попасть внутрь в связи с уголовным делом, которое было возбуждено", - сообщил Яшин "Интерфаксу".

Он уточнил, что сейчас штаб закрыт и о дальнейших действиях сотрудников полиции ему неизвестно. В штаб Яшина не вызывали.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Протесты и обыски

14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек, по данным "Белого счетчика" - 22,5 тыс.

По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это в фейсбуке.

В ночь на 25 июля обыски прошли у нескольких оппозиционеров, выдвигавшихся в кандидаты на выборы в Мосгордуму, в том числе у Дмитрия Гудкова, Жданова, Соловьева. Они и другие незарегистрированные кандидаты были вызваны на допросы.

ФБК Илья Яшин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 июля

В МИД РФ заявили, что история с русскими шпионами в Австрии закрыта

Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой

В Думу внесли законопроект о запрете на иностранное владение значимыми интернет-ресурсами

Мусульмане провели акцию за строительство мечети в центре Екатеринбурга

Арестован предполагаемый убийца оппозиционной ЛГБТ-активистки в Петербурге

МИД РФ предупредил британские СМИ об ответных действиях после штрафа RT

15 врачей Минобороны добились повышения оклада по подложным документам

15 врачей Минобороны добились повышения оклада по подложным документам

После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу

Хабаровский лагерь из-за арестов не сможет выплатить компенсации семьям погибших детей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');