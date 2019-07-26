В ФБК Навального сообщили об обыске в фонде

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в Москве и в московский штаб оппозиционера Ильи Яшина.

"В ФБК пришел следственный комитет", - написал глава ФБК Иван Жданов в твиттере.

Сотрудники следственных органов вручили представителям фонда постановление о проведении обыска в связи с возбуждением уголовного дела по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму.

Полицейские также пришли с обыском в московский штаб оппозиционера Ильи Яшина. "Я узнал от арендодателя, у которого мы снимаем помещение, что приехали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Предъявили постановление на обыск и пытаются попасть внутрь в связи с уголовным делом, которое было возбуждено", - сообщил Яшин "Интерфаксу".

Он уточнил, что сейчас штаб закрыт и о дальнейших действиях сотрудников полиции ему неизвестно. В штаб Яшина не вызывали.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Протесты и обыски

14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек, по данным "Белого счетчика" - 22,5 тыс.

По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это в фейсбуке.

В ночь на 25 июля обыски прошли у нескольких оппозиционеров, выдвигавшихся в кандидаты на выборы в Мосгордуму, в том числе у Дмитрия Гудкова, Жданова, Соловьева. Они и другие незарегистрированные кандидаты были вызваны на допросы.