"Бургерфест" и семейный фестиваль в Москве за полдня посетили более 250 тыс. человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Только в первой половине дня субботы День бургера в парке Горького и семейный фестиваль на территории ВДНХ посетили более 250 тысяч человек.

"В первой половине дня парк Горького посетили уже 160 тысяч человек. Сегодня здесь проводится первый тематический фестиваль "Бургерфест". Он приурочен к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка Горького.

Отмечается, что к 14:00 гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и десяти фуд-траках можно попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками.

Концертная программа в парке с участием DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и других продлится до 18:00.

В пресс-службе ВДНХ сообщили, что к 14:00 семейный фестиваль на территории выставки посетили более 90 тысяч человек. В 11:00 там состоялась беговая тренировка, в 13:00 - занятие по баскетболу.

На ВДНХ выступил оркестр Федора Ляшкевича "Столичный джаз", состоялся танцевальный марафон, который провел вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталий Сурма.

Там же в 19:00 на открытой веранде Дома культуры пройдет мастер-класс для любителей аргентинского танго, а в 18:30 в павильоне "Книги" начнется показ фильма Бориса Барнета "Аленка".

Фестиваль на ВДНХ продлится и в воскресенье, где в 15:00 на Центральной аллее продолжится танцевальный марафон, а с 19:00 до 21:00 на открытой веранде Дома культуры ВДНХ всех желающих научат основным движениям вальса.