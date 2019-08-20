На проспекте Сахарова в субботу устроят концерт в честь Дня российского флага

Мероприятие может посетить до ста тысяч человек, туда приглашены недавние Герои России - пилоты "Уральских авиалиний"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - 24 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве устроят праздничные мероприятия по случаю Дня российского флага, в том числе концерт "Герои рядом с нами", который могут посетить до ста тысяч человек, заявили в комитете общественных связей и молодежной политики столицы. На концерт пригласят известных спортсменов и героев России и СССР, в том числе пилотов "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

Также на мероприятии ждут океанолога Артура Чилингарова.

Концерт будет продолжиться с 14:00 до 18:00. В нем примут участие оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерия, Тимати, Григорий Лепс.

Устроить концерт предложили региональная организация Российского союза ветеранов Афганистана, а также Клуб Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Это предложение поддержали волонтеры Москвы, "Молодая гвардия Единой России" и другие молодежные общественные организации. Они, в свою очередь, предложили устроить на проспекте Сахарова флешмоб "Флаг-рекордсмен" и развернуть там в 11:00 полотно из двух тысяч флагов российских городов (каждый флаг размером 120х20 см), а также общественных организаций. Помимо этого, на полотне будет читаться слово "Россия", сложенное из цветов триколора. Здесь же после этого будет развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Участие во флешмобе примут более тысячи человек.

Другие мероприятия, приуроченные ко Дню российского флага, пройдут 24 августа на Поклонной горе, в парках Перовский, Бабушкинский, Красная Пресня и в ряде других. Сам день флага отмечается 22 августа.

Этим летом на проспекте Академика Сахарова проходили согласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Оппозиция направляла в мэрию заявки на акции на 24 августа, но чиновники их не согласовали.