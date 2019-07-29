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Врачи диагностировали у Навального "крапивницу"

В понедельник его планируют выписать

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Врачи диагностировали у оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю горбольницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница".

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил "Интерфаксу" врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера.

По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

Как отметил врач, в понедельник будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на строк 30 суток. Он признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Алексей Навальный Москва

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