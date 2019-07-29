Защита Навального попросила Мосгорсуд отпустить его из-под ареста и прекратить дело

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 30 июля рассмотрит апелляционную жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального, сообщила "Интерфаксу" в понедельник его адвокат Ольга Михайлова.

"В жалобе я прошу прекратить административное дело Навального в связи с недоказанностью либо прекратить исполнение административного ареста в связи с состоянием его здоровья", - сказала она.

По словам адвоката, Навальный, который ранее был госпитализирован в 64-ю горбольницу, сейчас снова содержится в спецприемнике для административно арестованных.

"Сегодня состоялся консилиум, врачи взяли у него кровь на токсикологический анализ, но когда он будет готов неизвестно. При этом его все равно выписали. Отмечу, что, когда я спросила у врачей, действительно ли у него "крапивница", они ответили мне "нет, конечно", - сказала адвокат.

Михайлова также сообщила, что врачи предписали Навальному спецпитание, но администрация приемника отказала в принятии указанных врачами продуктов, так как "этот рацион не соответствует перечню разрешенных продуктов". В этих условиях, подчеркнула адвокат, реабилитация Навального невозможна.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста. Он признан виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Согласно протоколу, оппозиционер на санкционированном митинге 20 июля призывал к участию в несогласованной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Такие же призывы появились и на его странице в фейсбуке.

28 июля стало известно, что Навального госпитализировали из спецприемника из-за жалоб на здоровье. Врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов пояснил "Интерфаксу", что к отекам и высыпаниям привела аллергическая реакция, которая известна как "крапивница". По его словам, сложно сказать, из-за чего именно проявилась аллергия.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на его лице.