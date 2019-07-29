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СК возбудил дело против подмосковного криминального авторитета Циркача

Дело на него завели по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против жителя Электростальского и Ногинского района, известного под прозвищем Циркач. Об этом сообщила пресс-служба главка СК.

Подозреваемого ищут.

По версии следствия, в 2011 году Циркача признали вором в законе. С тех пор он координирует деятельность организованных преступных группировок в Подмосковье, создает между ними связи, делит сферы влияния и участвует в дележе доходов, полагают в СКР.

Ранее Циркач был судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

В мае 2019 года пресс-служба подмосковного МВД сообщила о задержании пятерых предполагаемых участников банды Циркача (Олега Пирогова). Их заподозрили в вымогательстве около 2 млн рублей у местного бизнесмена, его избиении и неоднократных похищениях.

О задержании и аресте самого Циркача в МВД сообщали в 2016 году. Тогда его заподозрили в хранении 3,5 граммов кокаина.

Закон об ужесточении наказания для "воров в законе" в России приняли в апреле 2019 года. Он ввел в Уголовный кодекс статью о занятии высшего положения в преступной иерархии, она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.

Ногинский район Электросталь Московская область Циркач

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