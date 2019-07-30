Два пассажира выжили после падения на рельсы на разных линиях метро Москвы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Два инцидента, связанные с падением пассажиров на рельсы, произошли утром во вторник на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях Московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 10:00 на станции "Планерная" на рельсы упал человек, для извлечения пострадавшего на несколько минут снималось напряжение с контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, около 10:30 на станции "Проспект Мира" Кольцевой линии произошел другой инцидент с падением пассажира на рельсы. Для оказания помощи пострадавшему с контактного рельса также снималось напряжение.

По словам источника, оба пассажира остались живы.

Официального комментария столичного метрополитена об утренних инцидентах пока не поступало.