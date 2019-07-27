В Можайском районе Москвы появится наземное метро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Транспортная доступность Можайского района значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал журналистам, в этом районе столицы проживает 138 тысяч человек. Здесь до сих пор нет ни одной станции подземки, маршрут МЦД фактически станет настоящим наземным метро.

По словам Хуснуллина, на МЦД-1 в Можайском районе будут работать остановочные пункты "Сетунь" и "Рабочий поселок", также в шаговой доступности расположена платформа "Кунцево".

Заммэра добавил, что новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для инвалидов.

Помимо этого, рассказал он, территория вблизи станций будет благоустроена: здесь появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны.