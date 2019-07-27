Поиск

В Можайском районе Москвы появится наземное метро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Транспортная доступность Можайского района значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

МоскваНа Московских центральных диаметрах введут оплату проезда картой "Тройка"Читать подробнее

Как он рассказал журналистам, в этом районе столицы проживает 138 тысяч человек. Здесь до сих пор нет ни одной станции подземки, маршрут МЦД фактически станет настоящим наземным метро.

По словам Хуснуллина, на МЦД-1 в Можайском районе будут работать остановочные пункты "Сетунь" и "Рабочий поселок", также в шаговой доступности расположена платформа "Кунцево".

Заммэра добавил, что новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для инвалидов.

Помимо этого, рассказал он, территория вблизи станций будет благоустроена: здесь появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения современных пассажирских поездов через центр столицы.

Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, а интервал движения в часы пик составит 5-6 минут. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 - начале 2020 года.

Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".

Москва Можайский район Московские центральные диаметры МЦД

Новости по теме

Новости

К пресс-секретарю Навального и оппозиционеру Шаведдинову пришли с обысками

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции подмосковного Троицка

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции подмосковного Троицка

Сотрудники СК провели обыск у оппозиционера Ильи Яшина

Неизвестные пришли с обыском в офис Дмитрия Гудкова

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу

Мосгоризбирком перенес рассмотрение апелляции Яшина на следующую неделю

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке оформил явку с повинной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');