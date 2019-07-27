В Можайском районе Москвы появится наземное метро
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Транспортная доступность Можайского района значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Как он рассказал журналистам, в этом районе столицы проживает 138 тысяч человек. Здесь до сих пор нет ни одной станции подземки, маршрут МЦД фактически станет настоящим наземным метро.
По словам Хуснуллина, на МЦД-1 в Можайском районе будут работать остановочные пункты "Сетунь" и "Рабочий поселок", также в шаговой доступности расположена платформа "Кунцево".
Заммэра добавил, что новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для инвалидов.
Помимо этого, рассказал он, территория вблизи станций будет благоустроена: здесь появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения современных пассажирских поездов через центр столицы.
Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, а интервал движения в часы пик составит 5-6 минут. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 - начале 2020 года.
Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".