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"Браво" и Tequilajazzz оказались не в курсе анонсированных концертов в Парке Горького

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рок-группы "Браво" и Tequilajazzz сообщили, что не будут принимать участие в фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького.

"Дорогие друзья! Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы "Браво", имейте ввиду - 3 августа мы нигде не выступаем", - сообщил на своей официальной странице в фейсбуке лидер группы Евгений Хавтан.

О том, что выступление не состоится, сообщил и лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров. "Про концерт 3-го числа в Парке Горького: группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3-го августа 2019 года", - написал он у себя на странице в фейсбуке".

Фестиваль "Шашлык Live" пройдет в Парке Горького 3 и 4 августа. Как отмечают организаторы, гости фестиваля смогут попробовать мясные блюда в исполнении лучших рестораторов Москвы и вживую послушать отечественных рок-исполнителей.

В афише организаторы фестиваля заявляли, что запланированы выступления групп "Чайф", "Сплин", "Браво", "7Б", Uma2rman, Tequilajazzz, а также Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солист группы "Земляне" Сергея Скачкова.

Свое участие в фестивале подтвердили группы "Сплин" и "Чайф". Об этом музыканты также сообщили в соцсетях.

Москва Шашлык Live

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