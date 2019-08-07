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Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - 10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд. Об этом говорится на сайте парка.

В субботу с полудня до 20:00 на сцене фестиваля пройдет концерт, который будут вести Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко. В нем будут участвовать Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы", Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие исполнители.

Парк также обещает предоставить с 11 утра и до 22:00 "самый широкий выбор оригинальных мясных блюд от лучших московских рестораторов". Вход на фестиваль будет свободный.

Группа OQJAV, об участии которой в фестивале сообщалось первоначально, в соцсетях это опровергла.

Мэрия Москвы согласовала проведение 10 августа акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

OQJAV Парк Горького Полина Гагарина Егор Крид

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