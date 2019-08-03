"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в "Шереметьево" и 3-4 августа

Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта можно будет на автобусах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" и обратно 3-4 августа из-за ремонтных работ на железной дороге.

Изменения коснутся рейсов с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа. Часть поездов отправятся с Белорусского вокзала раньше времени, некоторые - с задержкой. Остальные будут отменены.

"Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево" и обратно можно будет на автобусах, стоимость проезда составит 300 рублей. Автобусы будут отправляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала и доставлять пассажиров в зону вылета терминала F Шереметьево, интервал движения - 10 минут", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэроэкспресса".

В пресс-службе добавили, что изменения в движении поездов на Шереметьевском направлении также произойдут в ночь с 1 на 2, со 2 на 3, с 5 на 6, с 6 на 7 августа.