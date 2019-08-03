Поиск

"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в "Шереметьево" и 3-4 августа

Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта можно будет на автобусах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" и обратно 3-4 августа из-за ремонтных работ на железной дороге.

Изменения коснутся рейсов с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа. Часть поездов отправятся с Белорусского вокзала раньше времени, некоторые - с задержкой. Остальные будут отменены.

"Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево" и обратно можно будет на автобусах, стоимость проезда составит 300 рублей. Автобусы будут отправляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала и доставлять пассажиров в зону вылета терминала F Шереметьево, интервал движения - 10 минут", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэроэкспресса".

В пресс-службе добавили, что изменения в движении поездов на Шереметьевском направлении также произойдут в ночь с 1 на 2, со 2 на 3, с 5 на 6, с 6 на 7 августа.

Москва Шереметьево Аэроэкспресс Белорусский вокзал

Новости

Наземный участок Филевской линии вновь закрыли на выходные

Мосгорсуд не пустил Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

СКР сообщил о задержании 27 июля 134 злостных уклонистов

Суд арестовал студента ВШЭ по "делу 27 июля"

Мэрия Москвы согласовала уже два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Мосгорсуд получил 58 исков об отказах в регистрации на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля

Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля

Мужчина, угрожавший взрывом на Васильевском спуске, получил два года колонии

Мужчина, угрожавший взрывом на Васильевском спуске, получил два года колонии

Вклады граждан в московских банках превысили 10 трлн рублей

Вклады граждан в московских банках превысили 10 трлн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');