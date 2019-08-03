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Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Официальное введение второго пакета санкций против России, упрощенная процедура получения ВНЖ для граждан Украины, изменения в расписании "Аэроэкспресса"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ. По его словам, именно расследование спецпрокурора Мюллера не позволяло России и Соединенным Штатам иметь хорошие отношения.

- Госдепартамент США объявил об официальном введении санкций против РФ по делу Скрипалей. Второй пакет санкций вступит в силу через 15 дней и будет действовать минимум год. Он направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий. В посольстве России в США заявили о наплевательском отношении Вашингтона к презумпции невиновности.

- Президент РФ Владимир Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины. Подписанный президентом закон дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище. Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

- "Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно 3-4 августа. Изменения коснутся рейсов с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа. Часть поездов отправятся с Белорусского вокзала раньше времени, некоторые - с задержкой, остальные будут отменены. Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево" и обратно можно будет на автобусах.

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