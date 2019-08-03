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Изменена программа выступления артистов на фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Парк Горького извинился перед посетителями фестиваля "Шашлык Live" за замену артистов, выступления которых запланированы в рамках фестиваля.

"Парк Горького приносит посетителям свои извинения за замены, произошедшие в составе участников концерта в Парке Горького 3 августа в рамках фестиваля "Шашлык Live",- говорится в сообщении на сайте парка.

Уточняется, что вместо анонсированных рок-групп "Браво" и Tequilajazzz гостей ждут выступления Валерия Сюткина, группы "Ногу свело!" и ее лидера Максима Покровского, а также гитариста Владимира Кузьмина.

Организаторы добавили, что, как и сообщалось ранее, в рамках фестиваля выступят группы "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", Юлия Чичерина, Светлана Сурганова, Ольга Кормухина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков.

Накануне рок-группы "Браво" и Tequilajazzz, выступление которых анонсировали организаторы, сообщили, что не будут принимать участие в фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького.

Фестиваль "Шашлык Live" пройдет в Парке Горького 3 и 4 августа.

Москва

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