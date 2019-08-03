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"Шашлык Live" в Парке Горького посетили более 90 тыс. человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького посетили тысячи москвичей и гостей столицы, они съели свыше 12,5 тысячи порций шашлыка.

Как уточняется на сайте мэрии Москвы, на фестивале побывало более 90 тысяч человек.

Отмечается, что готовить угощения из мяса и овощей повара лучших столичных ресторанов и кафе будут до вечера. Как говорится в сообщении, шале и фудкорты расположились на Пушкинской набережной. Посетителям предлагают классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам с оригинальными и необычными приправами и соусами, рассказали в мэрии.

На фестивале в этот день играют отечественные рок-музыканты. Праздник проходит 3 и 4 августа.

Москва Парк Горького Шашлык Live

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