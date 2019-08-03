Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.

О задержании сам Каляпин сообщил в прямом эфире телеканала "Дождь". Он предположил, что его задержали из-за интервью "Дождю".

Сейчас правозащитника ведут в отдел внутренних дел для разбирательства. Между тем сотрудники полиции не мешают Каляпину вести репортаж прямо из автозака.

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил "Интерфаксу", что на несогласованной акции были задержаны шесть журналистов. Он уточнил, что, по его информации, они практически сразу были отпущены.

При этом ранее о задержании в прямом эфире из автозака сообщал журналист и политолог Аркадий Дубнов. Позднее о задержании на Пушкинской площади своего корреспондента Владимира Роменского сообщил телеканал "Дождь". В свою очередь, заместитель главного редактора газеты "Ведомости" Дмитрий Симаков сообщил, что корреспондент издания Елена Вавина была задержана на Пушкинской площади.

Был задержан и после неоднократного предъявления документов отпущен журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко.

Это подтверждает правозащитный ресурс "ОВД-Инфо", по информации которого в числе задержанных оказались порядка двух десятков несовершеннолетних.

В субботу в Москве проходит несогласованная акция оппозиции и ее сторонников, протестующих против отказа окружных избирательных комиссий зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы по итогам кампании по сбору подписей. По данным портала "ОВД-Инфо", на 15:35, всего задержаны 194 человека.