Член СПЧ Брод не заметил превышения полномочий полицией на акции в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представители органов правопорядка не превышали полномочий при задержании участников акции оппозиции в центре Москвы в субботу, заявил сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.

"На основе той информации, которая у нас имеется, нет никаких оснований говорить о том, что полиция превысила свои полномочия, реагируя на действия участников несогласованной акции", - заявил он "Интерфаксу".

Брод сказал, что не одобряет действия организаторов этой несогласованной акции. "Им было предложено место на проспекте Сахарова. Практика показала, что люди туда приходят, поскольку данное место пригодно для проведения массовых акций. Но, видимо, у организаторов нынешней акции в планах изначально было стремление к конфликту и столкновениям. Они определенно были настроены именно на такое развитие событий", - отметил он.

"Я поддерживаю заявление партии "Яблоко", которая накануне сообщила об отказе участвовать в несогласованной акции, поскольку не может гарантировать безопасность граждан, - сказал член СПЧ. - Полагаю, это разумный шаг, и другие партии, общественные и политические силы должны были бы последовать этому примеру".

По его мнению, аргументировать мнение о допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму логично не на подобных акциях, а в ЦИК России.

Как заявил Брод, эти акции ничего не дают в плане разрешения их основного вопроса - обжалования отказов в регистрации кандидатов. Давление на избирательные комиссии в любом случае не позволят решить эту проблему, она решается путем рассмотрения жалоб и обращений в вышестоящих избирательных комиссиях, отметил он.

"Как мне известно, на следующей неделе ЦИК будет рассматривать итоговое обращение незарегистрированных кандидатов, в частности, Яшина, Соболь, Русаковой, - сказал Брод. - Поэтому все проблемы будут решаться на площадке Центризбиркома".

Ранее столичная полиция сообщила о 30 задержанных участниках субботней акции оппозиции в Москве.

Со своей стороны уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал "Интерфаксу", что были задержаны четыре несовершеннолетних.

Как сообщалось, власти Москвы не разрешили проведение 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь, ее организаторы выразили намерение все равно выйти на улицы.