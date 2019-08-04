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Задержан блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков

По данным СКР, ему предъявили обвинение в экстремизме

Задержан блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков
Фото: Reuters

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Блогер, предложивший расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, задержан, ему предъявлено обвинение в экстремизме, сообщила в воскресенье официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как она рассказала "Интерфаксу", по результатам проверки информации, размещенной в соцсети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием интернета, с угрозой применения насилия).

Выяснилось, что под псевдонимом "Макс Стеклов" скрывался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

По версии следствия, 31 июля Синица в соцсети "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Следствие будет ходатайствовать об аресте Синицы, его проверят на причастность к другим возможным фактам противоправной деятельности.

"Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность, - отметила Петренко. - Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства".

Статья 282 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее блогер под ником "Макс Стеклов" разместил в твиттере сообщение, в котором призвал к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации в соцсетях их родителей.

В ответ на осуждающие это сообщения реплики интернет-пользователей он написал, что "все желающие заступиться за честь Росгвардии" могут найти его "там же, где был и в прошлую субботу 27.07".

Москва СКР Подмосковье Владислав Синица Макс Стеклов

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